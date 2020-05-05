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Son dakika: Bakan Albayrak'tan ekonomi diplomasisi! Uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , uluslararası yatırımcılarla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek toplantıda bir araya gelecek. Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

DHA Haberler
Giriş Tarihi: 5.5.2020 17:12 Son Güncelleme: 5.5.2020 17:18 ABONE OL
Son dakika: Bakan Albayrak'tan ekonomi diplomasisi! Uluslararası yatırımcılarla görüşecek

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre; Citigroup ve Societe Generale ile 6 Mayıs Çarşamba günü saat 16.00'da düzenlenecek toplantı, basına kapalı olacak. Bakan Albayrak, uluslararası yatırımcılara Türkiye'nin ekonomi ve finans politikalarını anlatacak.

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TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİNİ ANLATACAK

Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin aldığı ekonomik tedbirlerin yanı sıra, salgından sonraki sürece ilişkin de Türkiye'nin nasıl bir ekonomi politikası izleyeceği konusunda detayları paylaşacak. Telekonferans toplantısının ana konularından birisini de Türkiye'nin koronavirüs mücadelesi oluşturacak. Bakan Albayrak'ın, salgınla mücadelede Türkiye'nin tarihi bir başarı ortaya koyduğuna dikkat çekeceği öğrenildi. Bakan Albayrak, toplantıda özellikle Türkiye'ye inanıp uzun vadeli yatırım yapan portföy yatırımcıların merak ettikleri konularda sorularını da yanıtlayacak.

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Son dakika: Bakan Albayrak'tan ekonomi diplomasisi! Uluslararası yatırımcılarla görüşecek
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