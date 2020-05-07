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: böyle engellenecek! O işlemlere yasak geliyor...

haberi... merkezli bazı finansal kuruluşlar ellerinde para olmadan TL'ye yönelik manipülatif saldırı gerçekleştirdi. Londra'daki bankaların talep oluşturup manipülasyonu yaptığını belirten bir bankacılık sektörü yetkilisi, "Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek. Böylece, yapamayacaklar." dedi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 7.5.2020 12:59 Son Güncelleme: 7.5.2020 13:01 ABONE OL
SON DAKİKA: Kur manipülasyonu böyle engellenecek! O işlemlere yasak geliyor...

Son dakika haberi... Londra merkezli bazı finansal kuruluşların kur manipülasyonuna ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan bir bankacılık sektörü yetkilisi, bu seferki atağın swap ile ilgili olmadığını söyledi.

LONDRA KAYNAKLI BANKALARIN TÜRK BANKALARI İLE DÖVİZ İŞLEMİNE YASAK

Birkaç gündür yabancıların Türk bankalarından döviz aldıklarını ancak alınan döviz karşılığında ödenmesi gereken Türk lirasını ödemediklerini kaydeden yetkili, "Anlaşılan o ki ellerinde para olmadan döviz talebi oluşturup döviz manipülasyonu yapıyorlar. Londra kaynaklı bu bankalara Türk bankaları ile döviz işlemi yapma yasağı getirilecek. Böylece, kur manipülasyonu yapamayacaklar." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Londra merkezli finans kuruluşlarının TL'ye saldırısının perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı | Video

Söz konusu kuruluşlar, geçen yılın mart ayında da dolar işlemlerinde temerrüde düşmüştü.

Yerel seçimlerin hemen öncesinde ellerinde TL olmadan yüklü miktarda dolar alan bu kuruluşlar, Türk lirası bulamadıkları için Türk bankalarına ödeme yapamamıştı. Temerrüde düşen bankalar Londra piyasasında yüzde 1000'i aşan faizlerle Türk lirası bulmaya çalışmışlardı.

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SON DAKİKA: Kur manipülasyonu böyle engellenecek! O işlemlere yasak geliyor...
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