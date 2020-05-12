Dünya ekonomisini neler bekliyor? Küresel ticarette kurallar yeniden yazılacak!

Küresel ticaret koronavirüs salgınının sancılarını yaşıyor. Tüm dünya ülkeleri salgının olumsuz etkilerinden kurtulmak için çeşitli önlem paketleri açıklayarak, vatandaşına ve iş dünyasına destek oldu. Pandemi sonrası küresel ticarette ise yeni kuralların ortaya çıkacağı öngörülüyor.

Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Alçın A Para yayınında, pandemi sonrasında küresel ticaretin kurallarının yeniden yazılacağını söyledi. Mevcut sistemin sürdürülebilirliğinin sorgulandığına dikkati çeken Alçın, "Ekonomi politikaları açısından ikiye bölünmüş bir dünya görebiliriz" dedi.

İŞTE ALÇIN'IN AÇIKLAMALARI:

Dünya ticaretine corona virüsü etkisi "Küresel ticarette kurallar yeniden yazılacak" | Video