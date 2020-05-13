Son dakika: Borsa, güne yatay başladı

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,30 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,23 ile petrol, kimya, plastik, en çok gerileyen ise yüzde 0,42 ile ticaret oldu.

Dün, üst üste 7 işlem günü süren düşüş serisine son veren BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,86 artışla 99.615,88 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,03 artışla 99.649,07 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 33,19 puan ve yüzde 0,03 değer kazanarak 99.649,07 puana çıktı.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında vaka ve ölüm sayısındaki artışın ivme kaybetmesine bağlı olarak karantina tedbirlerinin gevşetilmesi ve ekonomi yönetiminin reel sektöre desteklerinin pay piyasalarında alımların güçlenmesini sağlayabileceğini kaydetti.

Bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 118.300 seviyesinin direnç, 115.000 puanın destek konumunda olduğunu bildirdi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 3,6 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Cari işlemler dengesi, şubatta 1 milyar 230 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari fazla 6 milyar 128 milyon dolar olmuştu.

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