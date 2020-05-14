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Son dakika | Bakan 'dan ile ticaret mesajı

AB- ticaretine ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Pekcan, "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz." dedi.

Giriş Tarihi: 14.5.2020 12:12 Son Güncelleme: 14.5.2020 12:49 ABONE OL
Son dakika | Bakan Ruhsar Pekcan'dan Avrupa Birliği ile ticaret mesajı

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Ekonomik toparlanma uluslararası işbirliğiyle sağlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ticaretini ve ekonomik ilişkilerini daha da derinleştirmek için gayret göstermeliyiz." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Nakliyecilerimizin vizelerle ilgili sorun yaşadığına dikkat çekmek isterim. Vize başvurularında ve uzun süreli vize düzenlenmesinde esneklik getirilmesi için sizlerin desteğini talep ediyoruz. Aksi takdirde, malların taşınmasında arzu ettiğimiz verimliliği sağlamak güçleşecektir." dedi.

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Son dakika | Bakan Ruhsar Pekcan'dan Avrupa Birliği ile ticaret mesajı
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