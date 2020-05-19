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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş '' açıklaması

Son dakika haberi... yetkilileri, birçok ülkeyle görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde devam ettiğini bildirdi. Yetkililer, 'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını belirtti

AA Haberler
Giriş Tarihi: 19.5.2020 13:21 Son Güncelleme: 19.5.2020 13:26 ABONE OL
Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş 'SWAP' açıklaması

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, birçok ülkeyle swap görüşmelerinin yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde sürdürüldüğünü, Türkiye'nin 2 ülke ile swap anlaşmasına vardığına ilişkin haberlerin doğru olmadığını bildirdi.

Bakanlık yetkilileri, bazı basın yayın organlarına yansıyan swap hattı kurmak için Türkiye'nin 4 ülkeyle görüştüğü, 2 ülkeyle anlaştığı haberlerinin doğru olmadığını ifade etti.

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Yerel paralarla ticareti de kapsayacak şekilde birçok ülkeyle swap görüşmelerinin bir süredir devam ettiği belirtilerek, ilgili resmi makamların dışında yapılan açıklama, haber ve yorumlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı. Yetkililer, görüşmelerde somut netice ortaya çıktığı anda gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti.

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Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından flaş 'SWAP' açıklaması
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