Ekonomilere güven artıyor

Döviz piyasasındaki düşüş devam ediyor. Türkiye'nin yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için uluslararası ilişkilerini sürdürdüğüne ilişkin haberlerin etkisiyle dolar 6.80 liranın da altına geriledi. Gelen son dakika bilgisine göre de TCMB'den SWAP hamlesi geldi. TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Ekonomilere güven giderek artıyor. Coronavirüs salgınının istikrarlı bir şekilde kontrol altına alınması sonrası azalan talepler artmaya başladı. A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut, Euro/Dolar Paritesini değerlendirdi. Karabulut, koronavirüs sebebiyle yaşanan ölümlerin azalmasının ekonomilere olan güveni artırdığını belirtti.

Karabulut, bu durumun Euro/Dolar'ı pozitif etkilediğini söyledi.

Stratejis Yeliz Karabulut'un açıklamaları:

Yeliz Karabulut: Ekonomiye güven Euro/Dolar'ı pozitif etkiliyor | Video

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