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Ekonomilere güven artıyor

Coronavirüs küresel ekonomide ciddi krizlere neden oldu. Devletler ekonomik anlamda ortaya çıkan tahribatları yok etmek için bir dizi önlem paketi uygulamaya koydu. Özellikle de Merkez Bankaları önemli aktörler olarak ortaya çıktı. Küresel ekonominin yavaş yavaş iyileştiği bir dönemin başlangıcı tartışmaları yapılıyor. Konuyla ilgili A 'ya konuşan Stratejist , koronavirüs sebebiyle yaşanan ölümlerin azalmasının ekonomilere olan güveni artırdığını belirtti.

Giriş Tarihi: 20.5.2020 14:32 Son Güncelleme: 20.5.2020 14:47 ABONE OL
Ekonomilere güven artıyor

Döviz piyasasındaki düşüş devam ediyor. Türkiye'nin yeni döviz takas hattı, yani swap hattı kurmak için uluslararası ilişkilerini sürdürdüğüne ilişkin haberlerin etkisiyle dolar 6.80 liranın da altına geriledi. Gelen son dakika bilgisine göre de TCMB'den SWAP hamlesi geldi. TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı tadil edilerek 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

EKONOMİLERE GÜVEN ARTIYOR

Ekonomilere güven giderek artıyor. Coronavirüs salgınının istikrarlı bir şekilde kontrol altına alınması sonrası azalan talepler artmaya başladı. A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut, Euro/Dolar Paritesini değerlendirdi. Karabulut, koronavirüs sebebiyle yaşanan ölümlerin azalmasının ekonomilere olan güveni artırdığını belirtti.

Karabulut, bu durumun Euro/Dolar'ı pozitif etkilediğini söyledi.

Stratejis Yeliz Karabulut'un açıklamaları:

Yeliz Karabulut: Ekonomiye güven Euro/Dolar'ı pozitif etkiliyor | Video

SON DAKİKA | Bakan Mustafa Varank'tan 'reel sektöre' ilişkin önemli açıklama Hazine ve Maliye Bakanlığından 'SWAP' mesajı! Yerel parayla ticaret vurgusu SON DAKİKA! Dolarda düşüş devam ediyor! Swap hamlesi sonrası döviz piyasasındaki son gelişmeler

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Ekonomilere güven artıyor
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