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haberi | Bakan 'dan açıklaması: Destek kapsamına alıyoruz

Ticaret Bakanı 'dan açıklaması geldi. Ruhsar Pekcan, "Firmaların sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını destek kapsamına alıyoruz." dedi. Pekcan, 2020 için yüzde 80, sonraki yıllar için yüzde 60 oranında firmaların e-ticaret üyeliklerini destekleyeceklerini duyurdu.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 27.5.2020 09:40 Son Güncelleme: 27.5.2020 14:35 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Ruhsar Pekcan'dan e-ticaret açıklaması: Destek kapsamına alıyoruz

Son dakika haberi... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Firmaların e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını destek kapsamına alıyoruz." açıklamasında bulundu.

E-TİCARETE DEV DESTEK

Pekcan ayrıca, "Firmaları e-ihracata özendirmek için e-ticaret sitesine üyeliklerini 2020 için yüzde 80, sonraki yıllarda yüzde 60 oranında destekleyeceğiz." dedi.

Bakan Pekcan'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde:

Covid-19 pandemisi ile iş yapma pratiklerinin radikal bir şekilde değiştiği ve dijitalleşmenin önem kazandığı bu dönemde ihracata yönelik dijital faaliyetleri teşvik edecek yeni bir destek mekanizması geliştirdik.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile firmalarımızın e-ticaret sitelerine üyeliklerini, sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılımını, sanal fuar düzenlenmesini destek kapsamına alıyoruz.

Bu çerçevede firmalarımızı e-ihracata özendirmek amacıyla e-ticaret sitelerine üyelik giderlerini 2020 yılı için %80, takip eden yıllarda %60 oranında destekleyeceğiz.

Sanal ticaret heyetleri ve sanal fuarlara katılım için iş dünyamızı temsil eden çatı örgütlerin yapacakları masraflar ve sanal fuar organizasyonları giderleri de yüzde 50 oranında desteklenecek.

Bakanlık olarak firmalarımızın yeni ticaret dinamiklerine uyumlu olarak, dijitalleşme süreçlerinden en iyi şekilde faydalanmalarını sağlamaya ve yurtdışı pazarlara giriş faaliyetlerine destek olmaya devam edeceğiz. Hayırlı olsun

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Son dakika haberi | Bakan Ruhsar Pekcan'dan e-ticaret açıklaması: Destek kapsamına alıyoruz
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