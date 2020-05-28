"Sağlıklı turizm" sunacak otellerin belgelendirme fiyatları belirlendi

Tesislerin, yerli ve yabancı turistlerin güvenli şekilde tatillerini yapabilmeleri amacıyla hayata geçirilen "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" için ödeyecekleri Türkiye Akreditasyon Kurumu onaylı belge alımı fiyatları belirlendi. Resort oteller, şehir otelleri ve yemek-içme tesislerinin ayrı fiyatlandırıldığı programda, 600 ve üzeri yatak kapasiteli şehir otelleri 2 bin 200 lira, bin ve üzeri yatak kapasiteli resort oteller ise 2 bin 600 lira ödeyecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde sektör paydaşlarının iş birliğiyle hazırlanan ve dünyanın ilk örneklerinden biri olan "Sağlıklı Turizm Belgelendirme Programı" ile yerli ve yabancı misafirlere güvenli bir tatil hizmeti sunulması hedefleniyor.

Gönüllülük esasına dayalı belgelendirmenin, turizm sektöründeki normalleşmeyi hızlandırması, hijyen ve Kovid-19 önlemleri konusunda tüketici hassasiyetinin arttığı bu dönemde önlemlerini alan işletmeler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

TÜRKAK onaylı belgelendirmede işletmelerin kriterlere uyduktan sonra ödeyeceği ücretler yatak kapasitesi ve tesis büyüklüğüne göre belirlendi.

AA muhabirinin Türkiye Otelciler Federasyonundan (TÜROFED) edindiği bilgiye göre, konaklama tesislerinin sertifikasyon ücretleri, şehir otellerinde 0-40 yatak 400 lira, 41-199 yatak bin 200 lira, 200-599 yatak bin 400 lira, 600 ve üzeri yatak 2 bin 200 lira oldu.

Müstakil yeme-içme tesisleri sertifikasyon fiyatları da tesis büyüklüğü 0-399 metrekare olanlar 400 lira, 400-799 metrekare büyüklüğündeki tesisler 750 lira, 800 metrekare ve üzeri tesisler de bin 250 lira ödeyecek.

Resort otellerin ücretleri ise 0-40 yatak 400 lira, 41-999 yatak bin 500 lira, bin ve üzeri yatak 2 bin 600 lira olarak belirlendi.

Fiyatlara belge (sertifika) ve etiket bedeli gibi denetiminden doğabilecek her türlü masraflar ile ulaşım ve denetim için yapılacak diğer masraflar dahil olarak kaydedildi.

Belge fiyatları 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

- SERTİFİKA SİSTEMİNE YURT DIŞINDA OLUMLU BAKIŞ

TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği (ATİD) Başkanı Birol Akman, yaptığı değerlendirmede, sertifikasyonun Türk otellerinin yurt dışında güvenilir olduğunu göstermesi bakımından önemli olduğunu kaydetti.

Yurt dışında sertifikasyon sisteminin beğenildiğini ve olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Akman, "Yurt dışında bazı Avrupa dergilerinde Türk otellerinin güvenilir olduğuna dair yazılar çıktı. Sertifika sistemini ilk olarak Türkiye düzenledi. Bu da Türkiye'ye avantaj sağladı." dedi.

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