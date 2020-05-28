Haberler Haberler Haberleri Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

Avrupa borsaları, güne alıcılı başladı. Açılışın ardından 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 352 puanda, Almanya'da 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 11.711 puanda seyrediyor.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 28.5.2020 10:59 Son Güncelleme: 28.5.2020 11:30 ABONE OL
Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,5 yükselişle 6.176 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,4 primle 7.201 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,5 kazançla 4.712 puan ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,9 artışla 18.064 puan oldu.

Avrupa'daki borsalarda açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,6 değer kazanarak 352 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,5 artarak 11.711 puanda seyrediyor.

Avro/dolar paritesi 1,1010, sterlin/dolar paritesi 1,2270 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın, dün yaptığı açıklamada, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 8 ile 12 arasında daralacağını söylemesine karşın, piyasalarda "en kötünün geride kaldığı" fiyatlamalarının devam ettiğini ifade etti.

ABD ve Çin arasındaki gerilimin yatırımcıların odağında yer almayı sürdürdüğünü belirten analistler, gün içerisinde Almanya'da mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de 1. çeyrek büyüme verisinin takip edileceğini kaydetti.

Haziran ayında borsalarda hava nasıl olacak? Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Avrupa borsaları yükselişle açıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA