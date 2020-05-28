Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA | Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

| Mayıs ayı açıklandı

haberi... Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. verilerine göre; Mayıs ayında ekonomiye güven yüzde 20.4 artarak, 61.7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 10:04 Son Güncelleme: 28.5.2020 10:24 ABONE OL
SON DAKİKA | Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Son dakika: Ekonomik güven endeksi, Mayıs ayında %20,4 oranında artarak 61,7 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Mayıs ayında %8,5 oranında artarak 59,5 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %18,0 oranında artarak 73,5 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %10,8 oranında artarak 51,1 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %5,0 oranında artarak 79,0 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %31,1 oranında artarak 58,5 değerini aldı.

Son Dakika Haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Mayıs ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA