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Altın fiyatları nasıl olacak? ne kadar oldu?

Altın piyasasında dalgalanma devam ediyor. Coronavirüs salgını süresince yükselişte olan altında son durum nedir? A Para yayınına katılan Altın ve , altın piyasasını değerlendirdi. Memiş " 378 tl’nin üzerinde kalıcı olursa yukarı yönlü ataklar görebiliriz” dedi.

Giriş Tarihi: 29.5.2020 17:00 Son Güncelleme: 29.5.2020 17:03 ABONE OL
Altın fiyatları nasıl olacak? Gram altın ne kadar oldu?

Gram altın ne kadar oldu? Altın piyasasındaki öngörü ve tahminler nelerdir? A Para yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın piyasasını değerlendirdi.

Memiş gram altının 378 TL üzerinde kalıcı olması halinde yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini söyledi. Memiş altının ons fiyatını da değerlendirdi.

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Memiş'in açıklamaları:

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GRAM ALTINDA SON DURUM

ALIŞ 380,34 TL

SATIŞ 380,47 TL

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Altın fiyatları nasıl olacak? Gram altın ne kadar oldu?
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