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Bakan Albayrak'tan '' açıklaması: Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu

Hazine ve Maliye Bakanı , 'nın, 'i satın almasını değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak'ın, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınması Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 1.6.2020 17:23 Son Güncelleme: 1.6.2020 17:24 ABONE OL
Bakan Albayrak'tan 'Peak Games' açıklaması: Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türk oyun şirketi Peak Games'in, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınmasının Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri olduğunu bildirdi.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından Zynga'nın, Peak Games'i satın almasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Albayrak, paylaşımında, "Girişim ekosistemimiz güzel bir haberle parlıyor. Türk oyun şirketimiz Peak'ın, 1,8 milyar dolar değerlemeyle Zynga tarafından satın alınması Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu. Tebrikler arkadaşlar." ifadelerini kullandı.

PEAK, TÜRKİYE'NİN EN DEĞERLİ ŞİRKETLERİ ARASINA GİRDİ

Yapılan açıklamalara göre, anlaşma ile şirketin sadece ortaklık yapısı değişecek. Peak, faaliyetlerini, ekibinde ve yönetiminde hiçbir değişiklik gerçekleşmeden kendi markası altında sürdürerek bir Türk şirketi olarak kalmaya devam edecek.

Söz konusu satın alma ile mobil oyun sektörünün devlerinden Peak, Türkiye tarihinin en değerli şirketleri arasına girmiş oldu.

Son dakika: Türk oyun şirketi Peak Games 1.8 milyar dolara satıldı

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Bakan Albayrak'tan 'Peak Games' açıklaması: Türk ekonomi tarihinin en büyük şirket satışlarından biri oldu
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