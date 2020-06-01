Mayıs 2020 fiyat endeksleri açıklandı

Mayısta İstanbul'da, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,16, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları endeksi ise yüzde 0,97 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre artış oranı İTO'nun 1995 bazlı Ücretliler Geçinme Endeksi'nde yüzde 11,79, Toptan Eşya Fiyatları Endeksi'nde ise yüzde 6,83 olarak gerçekleşti.

SEKTÖREL BAZDA DEĞİŞİM ORANLARI

Mayıs 2020'de perakende fiyatlarda bir önceki aya göre, ulaştırma harcamalarında yüzde 9,39, giyim harcamalarında yüzde 7,77, diğer harcamalar grubunda yüzde 3,61, konut harcamalarında yüzde 2,70, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 0,99, ev eşyası harcamalarında yüzde 0,85, gıda harcamalarında yüzde 0,81 ve kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 0,17 artış yaşandı.

Mayısta toptan fiyatlarda ise bir önceki aya göre, kimyevi maddeler grubunda yüzde 21,06, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 1,61 ve mensucat grubunda yüzde 0,45 artış, madenler grubunda yüzde 1,00, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0,75, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0,72 ve gıda maddeleri grubunda yüzde 0,48 azalış kaydedildi.

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