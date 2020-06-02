Piyasalar enflasyon verisine kilitlendi! Borsa yükseldi dolar düştü...

Piyasaların gündeminde bugün hem Türkiye'de hem de küresel düzeyde pandemi önlemlerinin gevşetilmesi yer aldı. Kur sabah saatlerinde 6.80 lira seviyesinde dar bantta dalgalanırken önce 6.80'in altına sarktı ardından 6.72'ye kadar gevşedi. Bugün gelişmekte olan para birimleri karşısında zayıf kalan dolar, yurt içinde yarın açıklanacak enflasyon verisi öncesi TL karşısında da %1'i aşan değer kaybına uğradı.

Bilindiği üzere dolar kuru Mayıs ayının başlarında 7.26 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş, swap görüşmelerine dair haberler dolar kurunun düşüşünde etkili olmuştu. Ekonomistler, Türkiye'nin CDS primlerinin aşağı yönlü hareketiyle beraber dolar kurundaki gevşemenin daha anlamlı olabileceğini vurguladı. Döviz cephesinde gevşeklik sürerken, borsa cephesinde alıcılı seyir hâkim seyrini sürdürdü.

BORSA İSTANBUL 3 AYIN ZİRVESİNE YÖNELDİ

Borsa İstanbul yeni güne yüzde 0.49 artışla 107 bin 787 puanda başladı. Borsa İstanbul, öğleye doğru kazanımlarını artırarak 108 bin puanın üzerinde hareketine devam etti. Endeks bugün 108.500 puan seviyesine yakın seyrederek yaklaşık olarak 3 ayın zirvesini test etti. Ekonomistler alıcılı seyrin güçlenmesi ve devam etmesi için yükselişe bankacılık hisselerinin de eşlik etmesi gerektiğini ifade etti.

PİYASALAR ENFLASYON VERİSİNE ODAKLANDI

Yurt içinde yarın enflasyon verisi beklenirken, bu hafta yurt dışında ise ABD tarım dışı istihdam verisi ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı analistlerin radarında olacak.

TÜİK tarafından açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken, piyasalar 2020 Mayıs ayına ait enflasyon oranına kilitlendi Ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,92 artmasını bekliyor.

Borsada yükselişin devamı gelecek mi?

Döviz ve altının nabzı A Para'da attı! İşte kritik sorular net cevaplar...