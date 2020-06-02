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SON DAKİKA... Altının fiyatı ne kadar oldu? kaç lira?

Yatırımcılar tarafından günlük olarak en çok takip edilen yatırım enstrümanlarından güveninilir liman altın fiyatları 2 Haziran Salı gününde ne kadar oldu? Haziran ayına sakin bir başlangıç yapan altın, ayın ikinci gününde öğleden önce bu tutumunu sürdürüyor. 380 lira seviyesinin hemen üzerinde seyrederken, aynı dakikalarda çeyrek altında 624 lira fiyat seviyesinde alıcı buluyor...

AA Haberler
Giriş Tarihi: 2.6.2020 10:59 ABONE OL
SON DAKİKA... Altının fiyatı ne kadar oldu? Gram altın kaç lira?

Dün, altınının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 381,1 liradan tamamladı.

Yeni güne değer kaybıyla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 altında 380 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 624 lira, Cumhuriyet altını da 2.550 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.737 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ile Çin arasında artan gerilime rağmen, dün dünya genelinde açıklanan imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerden iyi gelmesiyle risk iştahının görece arttığını, bu durumun da altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını kaydetti.

Bugün veri takviminin zayıf olduğunu kaydeden analistler, ABD'de siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden gösterilere ilişkin haber akışının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.730 doların destek 1.750 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 380-390 lira bandının izleneceğini söyledi.

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