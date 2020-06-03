A Para’da flaş yorum! Faiz indirimleri borsayı diplerden kurtardı…

A Para yayınına katılan Global Menkul Değerler Strateji Müdürü Filiz Özcan, borsanın seyrini değerlendirdi. Özcan, faiz indirimlerinin Borsa İstanbul'u dip seviyesinden kurtardığına ve yükselişlerin başladığına dikkat çekti.

BIST100 endeksinin yükselişlerde faizin sürekli kademeli bir şekilde indirilmesinin etkili olduğunu vurgulayan Özcan, Borsa İstanbul'da endeks seviyelerinden ziyade, hisse bazlı takibin daha doğru olacağını ifade etti.

İşte Özcan'ın açıklamalarından önce çıkanlar:

Borsayı dipten faiz indirimleri kurtardı!

BIST100 endeksinde öne çıkan sektörler neler! Uzman isim orta ve uzun vadeli riskleri yorumladı!

BIST100 endeksi dibini buldu mu? Kritik soruya cevap A Para’da geldi