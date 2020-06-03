SPK'nın döviz hamlesi ne anlama geliyor? Ünlü akademisyen A Para'da cevapladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), serbest (döviz) fonların ihracı ile bu fonlara dönüşüm ve pay grubu oluşturmak suretiyle döviz cinsinden pay alım satımının yapılmasına yönelik kurulumuza yapılacak başvurular alınacak yeni bir karar tarihine kadar değerlendirmeye alınmaksızın işlemden kaldırılmasına karar verdi.

"AMAÇ DÖVİZ CİNSİ İŞLEMLERİ SINIRLANDIRMAK"

Yatırımcının merak ettiği bu kararı İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna yorumladı. A Para yayınına katılan İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kadir Tuna, SPK'nın bu kararını yorumladı. Tuna, "SPK bu kararıyla para ve sermaye piyasası tarafında döviz cinsi işlemlerin sınırlandırılmasını amaçlıyor" dedi. Tuna, "Özellikle döviz varlıklarının gerçek anlamda bir yatırım aracı olmadığını dolayısıyla da bunun alım satımını yapmak isteyenlerde de bunun alım satımını da sınırlandırılmak isteniyor" diyerek kararın nedenini ifade etti.

"ÖNLEMLER SÜREBİLİR"

Tuna, önümüzdeki haftalarda da döviz cinsi varlıklarda benzer önlemlerin sürebileceğini vurguladı. Kararın amacının TL cinsinden varlıklara yönelimi artırmak için böyle bir adım atılmış olduğunu belirten ünlü akademisyen, ilerleyen zamanlarda bu kararlara yatırımcının ne tepki vereceğinin kritik olduğunu açıkladı.

İşte Tuna'nın A Para'daki o açıklamaları:

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