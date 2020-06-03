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Vatandaş en çok bunu merak ediyor! Altın günü kaç liradan tamamladı?

Haziran ayının üçüncü işlem gününde piyasa kapanışına doğru altın fiyatları konusunda araştırmalar arttı. Vatandaşlar çeyrek altının kaç lira olduğunu ve altının gramının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki kapalıçarşıda gram altın günü kaç liradan tamamladı?

AA Haberler
Giriş Tarihi: 3.6.2020 17:47 ABONE OL
Vatandaş en çok bunu merak ediyor! Altın günü kaç liradan tamamladı?

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 603,00 lira, Cumhuriyet altını 2.467,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,64 düşüşle 371,30 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

SALI ÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 377,30 377,50 371,10 371,30
Cumhuriyet Ata Lira 2.486,00 2.507,00 2.446,00 2.467,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 344,00 348,00 338,50 342,50
Lira(Tam) Ziynet 2.430,00 2.450,00 2.390,00 2.410,00
Yarım Ziynet 1.215,00 1.225,00 1.195,00 1.205,00
Çeyrek Ziynet 607,00 612,00 598,00 603,00

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Vatandaş en çok bunu merak ediyor! Altın günü kaç liradan tamamladı?
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