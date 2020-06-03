Haberler Haberler Haberleri Vatandaş en çok bunu merak ediyor! Altın günü kaç liradan tamamladı?

Vatandaş en çok bunu merak ediyor! Altın günü kaç liradan tamamladı? Haziran ayının üçüncü işlem gününde piyasa kapanışına doğru altın fiyatları konusunda araştırmalar arttı. Vatandaşlar çeyrek altının kaç lira olduğunu ve altının gramının ne kadar olduğunu öğrenmek istiyor. Peki kapalıçarşıda gram altın günü kaç liradan tamamladı?