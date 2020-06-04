SON DAKİKA | Bakan Berat Albayrak: 400 Milyon TL’yi aşan avans desteğinde bulunduk

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak corona virüs sürecinde çiftçilere yönelik yapılan destekleri açıkladı. Bakan Albayrak, çiftçilerin ilk hasadının Türkşeker tarafından alınmaya başladığını bildirdi.

Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız. pic.twitter.com/3Gtjbco94l — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) June 4, 2020

400 MİLYON TL'Yİ AŞAN DESTEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi sürecinde de çiftçilerimizin yanındaydık. Hububat üretimi ve pancar küspesi için toplam 400 Milyon TL'yi aşan avans desteğinde bulunduk. Çiftçilerimizden ilk hasadı Türkşeker almaya başladı. İnşallah, ülkemizin her karış verimli arazisini ürünsüz bırakmayacağız." açıklamasında bulundu.