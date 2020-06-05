ABD'de tarım dışı istihdam şaşırttı!

ABD'de tarım dışı istihdam Mayıs'ta azalma beklenirken sürpriz biçimde 2.5 milyon artarken işsizlik oranı yüzde 14.7'den yüzde 13.3'e geriledi. Beklenti istihdamın 7.5 milyon azalması, işsizliğin yüzde 19.1'e yükselmesiydi. Sürpriz veride virüs pandemisinin ardından şirketlerin yeniden açılmaya başlamasının etkili olduğu belirtiliyor. Ortalama saatlik kazançlar yıllık yüzde 6.7 arttı, beklenti yüzde 8.5'ti. Aylık bazda ise yüzde 1 artış beklenirken yüzde 1 düştü. İşgücüne katılım oranı yüzde 60.8'de kaldı. Koronavirüs pandemisiyle istihdam Nisan ayında 20.5 milyonla rekor seviyede azalmıştı. Bu rakam da 20.7 milyona yukarı yönde revize edildi.

TRUMP: VERİLER MUHTEŞEM

Çalışma Bakanlığı açıklamasında "istihdam piyasasındaki bu gelişmeler, Mart ve Nisan'da sert daralan ekonomik aktivitede pandemiyi çevreleme çabalarıyla sınırlı bir iyileşmeyi yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı. Sosyal medyayı aktif kullanmasıyla bilinen ABD Başkanı Donald Trump beklentiden iyi gelen istihdam verileri sonrası attığı bir tweetle rakamların 'muhteşem' olduğunu ifade etti.

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