Tarihin en sert ve en hızlı resesyonunda borsalar toparlanabilecek mi?

A Para yayınına katılan İş Yatırım Strateji Uzmanı Halil Barışkan normalleşme süreciyle beraber borsalardaki fiyatlamaları değerlendirdi. Barışkan, piyasaların 2020 yılını kayıp yıl olarak kabul ettiğini ve bunun fiyatlamasını yaptığını ifade etti.

BORSALAR İÇİN ÜÇÜNCÜ ÇEYREK VERİLERİ KRİTİK

Borsaların tarihin en keskin ve en sert resesyonunu en hızlı bir şekilde toparlamayı fiyatladığını belirten uzman isim, üçüncü çeyrek verileriyle toparlanmanın 2020 yılında başlamasının muhtemel olduğunu belirtti. Özellikle ikinci çeyrek verilerinin kötü gelmesinden çok üçüncü çeyrek verilerinin kötü gelmesinin borsalarda bozukluklara yol açabileceğini ifade etti.

Barışkan'ın A Para'daki açıklamaları:

Tarihin en sert resesyonunda borsalar toparlanacak mı?

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