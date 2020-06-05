Yeni dönemde borsada hangi sektörler öne çıkacak? Ünlü akademisyen A Para'da cevapladı

A Para yayınına katılan Gedik Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abuzer Pınar, koronavirüs pandemisiyle çalkalanan Avrupa ekononomosi ve yeni dönemde borsaların seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Pınar, Avrupa ekonomisinde salgından önce de sorunların olduğunu söyleyerek, "AB deflasyon korkusuyla enflasyon yaratmaya çalışıyor. Avrupa'da ortalama yüzde 8'in üzerinde bir daralma görülecek. Bu tarihte görülmeyen bir daralmadır. Bundan dolayı Avrupa ekonomiyi desteklemek için kredi kanalları ve düşük faizi kullanmayı amaçlıyor. Bu durum borsalara etkili olur mu olabilir" dedi.

"FİNANS SEKTÖRÜ REEL SEKTÖRÜ DESTEKLERSE BORSALAR YÜKSELİR"

Pınar konuşmasında dikkat çeken şu açıklamara yer verdi, "Uzun bir süre borsaları finans-bankacılık sektörü taşıyordu. Burada hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yapısal bir sorun var. Finans sektörü reel sektörün üzerinde bir baskı unsuru durumda. Sağlıklı olan finans sektörünün reel sektörünü destekleyici şekilde işlemesi. Durum böyle olursa piyasa üzerinde olumlu bir etki yaratılmış olur."

"FİNANS SEKTÖRÜ ASLİ GÖREVİNE DÖNECEK"

Pınar'a göre yeni dönemde reel sektörün daha fazla güçleneceği ve finans sektörünün asli görevine dönecek. Finans sektörünün reel sektör kazandığı taktirde kazanması borsa üzerinde olumlu etki yaratacağını vurgulayan Pınar, "Yeni dönemde üretken sektörler borsada daha ön planda olacak" dedi.

İşte Pınar'ın A Para'daki piyasa değerlendirmesi:

Yeni dönemde borsada hangi sektörler öne çıkacak?