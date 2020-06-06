Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyeli A Para'da mercek altına alındı!

Tüm dünya ekonomilerini kasıp kavuran pandemi süreciyle tarihin en sert ve en hızlı resesyonu beklenirken, Türkiye'nin son çeyrekte yüzde 4.5 büyümesi tüm dünyada gözleri Türkiye ekonomisi üzerine çevirdi.

Akademisyenler Türkiye'nin ekonomik büyüme potansiyelini mercek altına aldı. Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Gür, A Para'da yayına katılarak, küresel ekonomileri ve ekonomilerde toparlanma sürecini değerlendirdi. Gür, Türkiye'nin ekonomik toparlanmasının diğer G20 ülkelerine göre daha hızlı yaşanacağını söyleyerek gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEKİ ŞİRKETLER DAHA DENEYİMLİ"

Ünlü akademisyen Gür, "5 ve 10 yıllık süreçte çok ciddi badireler atlattık. Gezi olayları, darbe girişimi, 2018'deki kur şoku. Tüm bu olaylar reel sektörün direnç gücünü artırdı. Reel sektör bu şokları abzorbe etme ve yeni fırsatları değerlendirme anlamında diğer gelişmekte olan ülkelerdeki şirketlerden çok daha avantajlı duruma sahip" dedi.

"TÜRKİYE İÇİN GENÇ NÜFUS AVANTAJ"

Türkiye'nin genç nüfusa sahip olmasının da büyük bir avantaj olduğuna da değinen Gür, Türkiye'de ertelenmiş bazı taleplerin tüketim harcamamalarının özellikle Avrupa ülkelerine kıyasla çok hızlı gerçekleştiğini gördüğünü belirterek bu durumun ekonomik büyüme anlamında büyük bir artı olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Nurullah Gür, Türkiye'nin tüm bu avantajlarından dolayı uzun vadede ekonomik toparlanmasının diğer G20 ülkelerine göre daha hızlı yaşanacağını söyledi.

İşte Doç. Dr. Nurullah Gür'ün A Para'daki o açıklamaları

Gür: Türkiye G20 ülkelerinden daha hızlı toparlanacak