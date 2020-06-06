Yeni haftada borsada hedef ne? Yükselişin devamı için kritik direnç seviyesi neresi? Borsada yükseliş sürecek mi?

A Para yayınına katılan TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul, piyasaların seyrini ve normalleşme sürecini değerlendirdi.

Ciddi anlamda bir yükseliş trendin de miyiz sorusuna Usul, "Piyasalar 23 Mart'ta dip yapmıştı. Bu zamandan beri yükseliş trendi içindeyiz. Borsanın yaklaşık bir buçuk hafta önce 200 günlük ortalama üzerine çıktığını görmüştük. Bununla beraber borsanın ivme kazandığını gördük" dedi.

İbrahim Usul borsanın seyri hakkında yorumlarını muhtemel gördüğü direnç seviyelerini açıklayarak sürdürdü. Usul, "Yukarda 113.100 puanda endekste bir direnç görünüyor. Gelecek hafta muhtemelen bu seviyeye doğru hareketlenmeyi göreceğiz. Bir üst hedef olarak 115 bin puan olarak görebiliriz" dedi. Usul, ayrıca hisse senetlerine girişlerin arttığını ifade ederek, bu trendin Haziran ayı içinde de sürmesini beklediğini ifade etti.

İşte Usul'un A Para'da yatırımcılar için o açıklamaları:

Yeni haftada borsada hedef ne?