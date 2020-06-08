Altın yatırımcısı dikkat! Kâr satışı mı geliyor?

Ünlü Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. "Altın cephesinde daha güçlü bir kâr satışıyla karşılaşabilir miyiz" sorusuna Karabulut, "Altında yön yukarı mı demek çok zor" dedi. 1740-1680 dolar arasında ons altında bir seyrin olduğunu söyleyen Karabulut, altın fiyatlarında kademeli bir şekilde satış baskısının görülebileceğini ifade etti.

İşte Stratejist Yeliz Karabulut'un A Para'daki açıklamaları:

Karabulut: Altında kâr realizasyonu devam edebilir

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