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yatırımcısı dikkat! Kâr satışı mı geliyor?

A Para yayınına katılan Stratejist Yeliz Karabulut, fiyatlarının seyrini değerlendirdi. Ons altın yatırımcılarının özellikle 1740 ve 1680 seviyeleri arasındaki bant hareketini takip etmesi gerektiğini söyleyen Karabulut, “ons altında kâr realizasyonu devam edebilir” dedi.

Giriş Tarihi: 8.6.2020 15:43 Son Güncelleme: 8.6.2020 16:23 ABONE OL
Altın yatırımcısı dikkat! Kâr satışı mı geliyor?

Ünlü Stratejist Yeliz Karabulut A Para'da yayına katılarak altın fiyatları için kritik değerlendirmelerde bulundu. "Altın cephesinde daha güçlü bir kâr satışıyla karşılaşabilir miyiz" sorusuna Karabulut, "Altında yön yukarı mı demek çok zor" dedi. 1740-1680 dolar arasında ons altında bir seyrin olduğunu söyleyen Karabulut, altın fiyatlarında kademeli bir şekilde satış baskısının görülebileceğini ifade etti.

İşte Stratejist Yeliz Karabulut'un A Para'daki açıklamaları:

Karabulut: Altında kâr realizasyonu devam edebilir

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Altın yatırımcısı dikkat! Kâr satışı mı geliyor?
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