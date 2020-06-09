Borsa İstanbul güne yükselişle giriş yaptı!

BIST 100 endeksi, açılışta 307,86 puan ve yüzde 0,28 değer kazanarak 109.944,95 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,35 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile metal eşya, makine oldu.

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Dün, üst üste 13 günlük rekor yükseliş serisini sonlandıran BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 değer kaybıyla 109.637,08 puandan tamamladı.

Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın kararları öncesi piyasalardaki dalgalı seyrin devam edebileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 puanın destek, 111.000 ve 113.000 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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VİOP GÜNE ARTIDA GİRİŞ YAPTI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yükselişle başlamasının ardından yüzde 0,2 artışla 127.900 puanda dengelendi.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 128.450 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının 200 puan üzerinde, 127.900 seviyesinden işlem görüyor. Dün, gün içinde 129.500 puanı gören endeks kontratı, bu seviyede etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek normal seansı 127.700 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında, ABD borsalarındaki pozitif seyre paralel 128.000 puana kadar çıktı.

Analistler, bugün başlayacak ve yarın kararları açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın toplantısı öncesi piyasalarda dalgalı bir seyir izlendiğini ifade etti. Bugün Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de açık iş sayısı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan endeks kontratında 130.000 puanın direnç,127.000 ve 126.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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