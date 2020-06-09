Borsa İstanbul'da yükseliş trendi kırıldı mı? Endekste hedef ne?

15 Mayıs'ta başlayan ve Cuma günkü kapanışa kadar devam eden 13 günlük ralli ile tarihinin aralıksız en uzun soluklu çıkışını yapan Borsa İstanbul'da son iki gündür göstergeler kırmızıya döndü. Piyasaların uzman ismi, TEB Yatırım Araştırma Müdürü İbrahim Usul'dan borsanın seyri hakkında yatırımcılar için kritik önemli açıklamalar geldi. "Borsa İstanbul'da pozitif momentum sürüyor" diyen Usul, borsada hangi seviyelere kadar hareket beklediğini A Para'da açıkladı.

Usul, "Bugün piyasalarda hem içerde hem dışarda olmak üzere bir kâr realizasyonu görüyoruz" derken, bu durumun genel yükseliş trendinde bir bozulmaya sebebiyet vermediğini ifade etti. Uzman isim, endeksteki yükseliş trendinin bir süre daha devam edeceğini vurguladı.

YÜKSELİŞİN DEVAMI KRİTİK DİRENCİN AŞILMASINA BAĞLI

Borsa İstanbul için gördüğü direnç seviyelerini de açıklayan Usul özellikle 113.100 puan seviyesinin endeksin yükselişi için kısa vadedeki en önemli direnç olduğunu ifade etti. Borsalardaki yükselişin merkez bankalarının sağladığı likiditeye bağlayan Usul, bu direncin kırılırsa borsanın 117.000 puan bandına kadar yükselişinin muhtemel olduğunu açıkladı ve ekledi, "Borsa İstanbul'da pozitif momentum sürüyor."

İşte İbrahim Usul'un A Para'daki o açıklamaları:

Usul: Borsa İstanbul’da pozitif momentum sürüyor

Altın yükselecek mi? Uzman isim A Para’da açıkladı! Altın için son fırsat!

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