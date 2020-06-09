Borsaya yatırım yapmak isteyen yatırımcılara kritik tavsiyeler! Hisse alırken nelere dikkat etmeli?

Tüm dünya borsalarına paralel olarak Borsa İstanbul'da yükseliş trendini devam ettiriyor. Dünyada likidite yani nakit bolluğunun da etkisiyle para gidecek yön arıyor. Bu anlamda faizlerin düşük olması altında aşağı yönlü çözülme ve beklenen kazancın olmaması yatırımcıları ve parayı hisse senetleri piyasalarına yönlendiriyor. Bu da olumsuz gelişmelere rağmen dünya borsalarında iyimser havayı devam ettiriyor.

"KAR SATIŞI KORKUTMASIN ALIM FIRSATI VAR"

Borsa İstanbul'da da bu iyimser hava devam ediyor. Özellikle son 13 günde yaşanan ve bir rekor olan yükseliş dün akşam saatlerinde gelen kar satışları öve bugün yaşanan kar realizasyonu ile yönünü ayağı çevirdi. Bu noktada özellikle 108.500 seviyesi önemli bir direnç olarak görüyoruz. Yukarıda ise 110 binin üzerinde kaldığı sürece yönünü yeniden yukarı çevirecektir.

Ancak borsada inişli çıkışlı bir trendin olması doğal kabul edilmeli. Hiçbir enstrüman sürekli artamayacağı gibi sürekli de düşmez. Neticede geri çekilmeler olacak ve kazanç için satışlar yapılacaktır. Hisse senetleri piyasasında özellikle bu tür geri çekilmeler kademeli olarak alım fırsatları da oluşturacaktır. Bu dönemde yatırımcıların temkinli olması, paralarını yatıracakları hisse senetleri konusunda seçici davranması önem kazanacaktır.

DİKKAT! "HERKES BORSAYA GELİYOR"

Borsa İstanbul'a özellikle virüsün etkilerini gördüğümüz Mart ayından bu yana 226 binden fazla yeni yerli yatırımcı geldi. Mart'ta ilk kez borsayla tanışan yerli yatırımcı sayısı 57 bin 507 olurken Nisan'da bu yası 88 bin 992'ye Mayıs'ta ise 80 bin 406'ya çıktı. Bu durum uzun süre 1 milyon civarında olan borsa yatırımcısı sayısını da 1.5 milyonun üzerine taşımış oldu. Bu durum Borsa açısından pozitif durum. Tabi küçük yatırımcı diye adlandırılan bu yatırımcıların bir kısmının finansal okuryazarlığının yeterli olmaması onlar için bir tehlikeyi de beraberinde getiriyor. O yüzden bir uzmandan yardım alamadığınız durumda yatırım yapacağınız hisse senetleri konusunda dikkatli olmak gerekiyor. Borsa endeksinin artıyor olması sizin yaranızı yatırdığınız hisse senedinin de artacağı anlamına gelmeyecektir.

HİSSE ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİ?

*Sosyal medya yatırım tavsiyesi alınacak yer değildir. Buralarda sizi yönlendirmeye çalışanlara inanmayın, temkinli yaklaşın.

*Bir hisseyi almadan önce şirketlerin faaliyetlerini, bilançolarını, hisse performanslarını inceleyerek karar verin. Bilmediğiniz şirketler yerine bildiğiniz tanıdığınız faaliyetlerini inceleyebileceğiniz şirketleri seçin.

*Ani yükselişlerin peşine takılmayın. Mutlaka sebebini araştırın. Yükseliş makul bir sebebe dayanmıyorsa dikkatli olun aniden iniş ile karşılaşabilirsiniz.

*Al-sat ile günlük kazanç yerine minimum 6 ay bekleyerek orta uzun vadeli düşünün. Böylece hem kazancınızı hem paranızı riskten korumuş olursunuz.

*Bir ürünü satarken değil alırken kazanacağınızı unutmayın. O yüzden yükselişten çok düşüşlerde alım fırsatları yakalamaya çalışın.

*Borsadaki paranızın en az yüzde 20 kayba dayanıklı olması gerekir. Paranızdaki azalma ile panik yapmayın, gerekirse düşen hisseden yeniden kademeli alım yaparak zararınızı azaltın.

*Düşüşlerde panik olup elinizdeki varlıklardan olmayın. Panikle satılan varlıklar size zarar yazacaktır. Sakin olmak ileriyi düşünmek bu alandaki yatırımcının özelliği olmalı.

*Yatırımlarınızı çeşitlendirerek riski azaltın. Tekbir hisse yerine birkaç sektör ya da hisseye yatırım yaparak riskleri azaltabilirsiniz. Hisse seçiminde de dikkatli olun.

Borsa İstanbul hız kesti... Peki yatırımcı hangi hisseleri incelemeli?