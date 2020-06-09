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| Bakan Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , "İstanbul hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." dedi.

Giriş Tarihi: 9.6.2020 10:52 Son Güncelleme: 9.6.2020 11:04 ABONE OL
SON DAKİKA | Bakan Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı devlet iç borçlanma senetlerine takas ve saklama hizmeti verilmesi konusunda yabancı merkezi saklama kuruluşu Euroclear Bank ile mutabakata vardı. Euroclear Bank saklama özelliğiyle yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası, dolar, avro ve altın cinsi Türk tahvillerine erişim sağlayabilme kabiliyetleri artacak.

YABANCI YATIRIMCILAR TL, DÖVİZ VE ALTIN CİNSİNDEN TAHVİLLERİMİZE DAHA KOLAY ERİŞEBİLECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Finans Merkezi hedefleri kapsamında sermaye piyasalarının uluslararası standartlara uyumuna yönelik adımlarımız sürüyor. Euroclear ile yaptığımız iş birliği sayesinde yabancı yatırımcılar TL, döviz ve altın cinsinden tahvillerimize daha kolay erişebilecek. Hayırlı olsun." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığından takas ve saklama hizmetleri için Euroclear Bank ile iş birliği
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SON DAKİKA | Bakan Albayrak'tan 'yabancı yatırımcı' açıklaması
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