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sonrası borsadaki satışların nedeni ne? Uzman isim A 'da açıkladı

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı , A yayınında sonrası borsaların seyrini değerlendirdi. Powell’ın bir sonraki toplantılarda indirimi algısını törpülediğini ve durumunda hisse senedi piyasalarına satış getirdiğini ifade eden Gürsoy, “BIST 100 endeksi dışarıya göre daha sağlam durdu” dedi.

Giriş Tarihi: 11.6.2020 16:20 Son Güncelleme: 11.6.2020 16:31 ABONE OL
Fed sonrası borsadaki satışların nedeni ne? Uzman isim A Para'da açıkladı

İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Meryem Gürsoy, A Para yayınında FED sonrası borsaların seyrini değerlendirdi. FED Başkanı Powell'ın bir sonraki toplantılarda faiz indirimi algısını törpülediğini ve durumunda hisse senedi piyasalarına satış getirdiğini ifade eden Gürsoy, "BIST 100 endeksi dışarıya göre daha sağlam durdu" dedi.

Gürsoy Borsa İstanbul için 110 bin puan seviyesinin önemli olduğunu söyledi ve endekslerdeki yorgunluğa dikkat çekti. Uzman isim borsaların yorulmasından dolayı bir miktar dinlenme olabileceğini ifade etti.

Gürsoy'un o açıklamaları:

Gürsoy: FED faiz indirim algısını törpüledi

Borsada cankurtaran tavsiyeler uzman isimden geldi! Altın fiyatları yorumu dikkat çekti...

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Fed sonrası borsadaki satışların nedeni ne? Uzman isim A Para'da açıkladı
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