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Merkez Bankası'ndan ve işlemlerinde uygulanacak oranı kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca () vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak işlemlerinde uygulanacak iskonto oranı yıllık yüzde 9, işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edildi.

AA Haberler
Giriş Tarihi: 13.6.2020 10:10 Son Güncelleme: 13.6.2020 10:11 ABONE OL
Merkez Bankası'ndan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

TCMB tarafından, reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı tespitine ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık yüzde 9, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık yüzde 10 olarak tespit edilerek yürürlüğe girdi.

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Merkez Bankası'ndan reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı kararı
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