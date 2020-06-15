İkinci dalga endişesi piyasaları sallarken Borsa İstanbul'daki direncin sırrı ne?

Geçen hafta, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere ekonomi kurumları tarafından yapılan açıklamalar, salgında en kötünün geride kaldığı ve ekonomilerin hızlı toparlayacağı beklentilerini törpüledi. Salgına yönelik artan endişeler ve genel olarak beklentilerin altında kalan makroekonomik veriler ile geçen hafta, bir önceki hafta kapanışına göre yüzde 5 ila yüzde 7 arasında değer kaybeden gelişmiş ülke borsalarında, bu hafta da Kovid-19'a ilişkin haber akışı ve merkez bankaları takip edilecek.

DÜNYA SATIŞTA BORSA İSTANBUL YATAYA YAKIN SEYREDİYOR

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyona yaklaşırken, salgında ikinci dalga endişeleri ile geçen hafta değer kaybeden pay piyasaları, yeni haftada da satıcılı seyrederken Borsa İstanbul dirençli duruşunu sürdürerek piyasa kapanışına yakın saat 17:13 itibariyle %0.19 düşüşle 109.625 puandan işlem görerek kayıplarını sınırladı.

"BORSA İSTANBUL KÜRESEL PİYASALARA GÖRE DİRENÇLİ KONUMDA"

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, A Para yayınında piyasaların seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Piyasalarda ikinci dalga endişelerinin fiyatlandığını belirten Atılal, Borsa İstanbul'un mevcut seviyesi ile küresel piyasalara göre dirençli konumda olduğunu söyledi.

Geçen hafta FED'in ekonominin kötü gideceğini açıklayana kadar piyasaların kötümser olmadığını ifade eden Atılal, FED sonrası "şişen piyasalarda bir kar realizasyonu gördük" dedi. "Bundan sonra ekonomiler açıldıkça artan koronavirüs vaka sayısı ikinci dalga endişesini birlikte getirdi" diyen uzman isim yeni haftadaki satışları bu endişeye bağladı.

"EKONOMİ PAKETLERİ VE DÜŞÜK FAİZ PİYASALARA DESTEK OLUYOR"

Borsa İstanbul'un dirençli olduğunu vurgulayan Atılal, endeksin bu dirençli tutumunu yerli yatırımcıya bağladı. Atılal, "Küresel piyasalardaki yabancı yatırımcının satışları bundan dolayı Borsa İstanbul'da sınırlı etki gösteriyor" diyerek, "Hükümetin ekonomi paketleri ve faizlerin düşük olması yurt içi piyasalara bu direnç anlamında destek sağladığına vurgu yaptı.

Atılal'ın A Para'daki o açıklamaları:

Atılal: Borsa İstanbul küresel piyasalara göre daha dirençli

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