Altın fiyatları yükselecek mi? A Para'da uzmanından kritik altın yorumu geldi

Koronavirüs pandemi süreciyle güvenli liman altına talep büyük küçük yatırımcı demeden arttı. Özellikle 2018 yılının son çeyreğinde başlayan yükseliş trendini faizlerin düşmesiyle artan likidite ve pandemi süreciyle artan güvenli liman istediğiyle güçlendiren altın vatandaşın en çok merak ettiği yatırım enstrümanı olmasıyla dikkat çekiyor.

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, A Para yayınına katılarak altın hakkında dikkat çekici yorumlara imza attı. Altın piyasasının yükselen bir trend içerisinde olduğunu belirten Ergezen, likiditenin devam etmesi hâlinde altındaki talebin süreceğini söyledi.

RİSKTEN KAÇINMA ARACI ALTIN

Altın piyasalarının yükselen bir trend içerisinde olduğunu vurgulayan Ergezen, 2018 yılının sonununda başlayan trende değinerek bu trendin çok hızlı yükselen bir eğilim içerişinde olduğunu vurguladı. Ergezen, bu trendin yükselişinin nedenlerini ifade ederek, "En büyük nedenlerinin bir tanesi likidite, merkez bankalarının boşlukları ve düşük büyüme rakamları" dedi. "Tüm bunların üzerine koronavirüs pandemi süreci eklenince güvenli liman altına talep arttı" diyen uzman isim, likiditenin fazlalığına dikkat çekerek, riskten kaçınma aracı altına talebin arttığını söyledi.

"LİKİDİTE ARTIKÇA ALTINA TALEP ARTAR"

Altının hem enflasyondan korunma hem de riskten kaçınma aracı olduğunu vurgulayan Ergezen, "Bu bağlamda büyük yatırımcı, büyük fonlar, küçük yatırımcı ve merkez bankaları da dahil altına bir talep var" dedi. Merkez bankalarının piyasaya likidite sağlamaya devam ettiği sürece güvenli liman altına talep artacak diyen Ergezen, kısa vadede altında yükselen trendin bozulmasını beklemediğini ifade etti.

İşte Ergezen'in A Para'daki altın yatırımcısı için kritik açıklamaları:

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