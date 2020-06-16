Borsa İstanbul yükselişle kapandı! 112 bin sınırından döndü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.383,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,23 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile madencilik oldu.

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İŞLEM GÖREN 595 HİSSE SENEDİNİN 329'U PRİM YAPTI, 67'Sİ GERİLEDİ

Dünya borsaları dün hızlı bir şekilde değer kaybederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yeniden devreye girerek havanın pozitife dönmesini sağladı. Küresel piyasalarda negatif hava dağılırken, Borsa İstanbul güne küresel piyasalara paralel yükselişle başladı.

BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,22 değer kazanımıyla 110.897,64 puandan başladı. Gün içinde en düşük 110.706,03 puanı, en yüksek 111.875,03 puanı gören endeks, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 yükselişle 110.939,66 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,47, teknoloji endeksi yüzde 2,00, sanayi endeksi yüzde 1,45, hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1.350,33 puan ve yüzde 1,07 artışla 127.986,05 puandan kapandı. İşlem gören 595 hisse senedinin 329'u prim yaptı, 67'si geriledi. Garanti Bankası, ASELSAN, Odaş Elektrik Üretim, İş Finansal Kiralama ve Turkcell en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

FED PİYASALARA OLUMLU YANSIDI

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle artan ikinci dalga endişelerinin devam ettiğini kaydederek, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının destekleyici adımlarının piyasalardaki havayı pozitife çevirdiğini söyledi.

Yarın yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve kısa vadede 116.000 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.7909 lira ve en yüksek 6.8507 lirayı gördükten sonra, 6.84 – 6.85 lira aralığında,



- euro en düşük 7.6789 lira ve en yüksek 7.7586 lirayı gördükten sonra, 7.70 – 7.71 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.5826 lira ve en yüksek 8.6744 lirayı gördükten sonra 8.61 – 8.62 lira aralığında hareket ediyor.



Küresel piyasalarda 1.1231 - 1.1353 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1238 düzeyindeydi.

POWELL, ABD SENATOSU BANKACILIK KOMİTESİ'NE SUNUM YAPTI



ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, ABD Senatosu Bankacılık Komitesi'ne yaptığı sunumda, Fed'in mevcut sıfıra yakın faiz oranlarını, "ekonomi rayına oturana ve enflasyon hedefleri tutturulana kadar" sürdürüleceğini söyledi. Ekonomiyi desteklemek için ellerindeki tüm araçları kullanmaya kararlı olduklarının altını çizen Powell, ABD ekonomisinin ne zaman ve ne boyutta toparlanacağıyla ilgili halen önemli bir belirsizliğinin bulunduğuna dikkat çekti. Toplum Covid-19 pandemisinin kontrol altına alındığıyla ilgili kesin karara varmadan önce tam ekonomik toparlanmanın da olanaksız göründüğünü vurgulayan Powell, "Doğrudan ailelere ve şirketlere finansal yardım yapılması önemli bir fark yaratabilir ve ekonomik hasarı sınırlandırabilir" dedi. Powell sözlerini, "Fed'de ırkçılığın yeri yok, bu toplumda da olmamalı" diyerek tamamladı.

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