Borsa İstanbul'da yeni zirve ne zaman görülecek?

Dünya borsaları dün hızlı bir şekilde değer kaybederken, ABD Merkez Bankası (Fed) yeniden devreye girerek havanın pozitife dönmesini sağladı. Kküresel piyasalara göre zaten güçlü duran Borsa İstanbul bugün güçlü primli seyir göstererek yukarıda 111.875 puanı test etti. Borsa İstanbul'un bu primli seyri akıllara "Yeni tarihi zirve ne zaman gelecek" sorularını getirdi. Bilindiği üzere Borsa İstanbul'un tarihi zirvesi 124.536 puan bandında bulunuyor. Stratejist Cüneyt Paksoy'un açıklamaları Borsa İstanbul'un yeni zirvesi için pandemi sonrasını işaret etti. Paksoy, yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulunurken, hisse seçimi konusunda da uyarmayı ihmal etmedi.

"LİKİDİTE BORSA İSTANBUL'A KAYACAK"

Stratejist Cüneyt Paksoy A Haber'de yayına katılarak Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Pandemi süreci atlatıldıktan sonra özellikle bu kadar basılan paranın gelişen piyasalarda realize olduğunu göreceğiz" söyleminde bulunarak, "Bu paranın gelebileceği piyasalardan birinin de Borsa İstanbul olduğunu vurguladı.

113 BİN - 115 BİN PUAN SEVİYELERİ İKİ ÖNEMLİ DİRENÇ

Paksoy teknik olarak Borsa İstanbul için 113 bin ve 115 bin puan seviyesinin karşılaşacağı önemli dirençler olarak belirtirken, yerli payının yükselmesini pozitif olarak yorumladı. BIST 100 ve BIST30 hisseleri dışındaki ikincil kağıtlardaki ciddi yükselişlere değinen Paksoy, yatırımcıların finansal okur-yazarlılığını artırarak hisse seçimine dikkat etmesi gerektiği uyarısında bulundu.

"HİKAYESİ OLAN KAĞITLARA YÖNELİN"

Borsa İstanbul'un yükselişini sürdürmesi durumunda hikayesi olan kağıtlara yönelmenin daha doğru olacağını bildiren Paksoy, "Borsa yükseldiğinde hikayesi olan kağıtlarda yola devam eder, ancak beklentisi olmayan hikayesi olmayan kağıtların yola devam etmeyebilir" değerlendirmesinde bulundu.

İşte Paksoy'un yatırımcılar için kritik o açıklamaları:

Borsada yeni zirve ne zaman görülecek?

Uzman isimden A Para'da ABD ve Avrupa piyasaları için şok uyarı!