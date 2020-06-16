Konut fiyatları Nisan'da yıllık reel yüzde 5.2 arttı

Türkiye genelinde konut fiyatları, Nisan ayında yıllık bazda reel olarak yüzde 5.2 yükseldi. Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, konut fiyatları Nisan'da aylık bazda yüzde 1.7 yıllık bazda nominal olarak yüzde 16.7 arttı.





Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 1.7 artarak 127.5 düzeyine yükseldi. Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, Nisan'da konut fiyatları aylık bazda İstanbul'da yüzde 1.7, Ankara'da yüzde 1.9 ve İzmir'de yüzde 1.0 yükseldi.



Böylece konut fiyatlarındaki yıllık artışlar, İstanbul'da yüzde 13.1, Ankara'da yüzde 16.1 ve İzmir'de yüzde 17.9 yükseldi.

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