SON DAKİKA! Bakan Selçuk'tan 'Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi' açıklaması

Son dakika haberi... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Sosyal Koruma Kalkanı'yla yaklaşık 20,5 milyar liralık nakdi destek sağladık." dedi.

"1 MİLYON 680 BİN HANEYE DAHA BU SÜREÇTE YARDIM ULAŞTIRDIK"

Bakan Selçuk, 3.faz sosyal yardım desteğine ilişkin, "1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Süreç devam ediyor." ifadesini kullandı.

Kovid-19 sürecindeki sosyal yardımlar konusuna değinen Selçuk, Üç fazda 6 milyon haneyi geçtiğini, 6 milyar lirayı geçmiş durumda olduklarını belirtti.

"3,5 MİLYON ÇALIŞAN İÇİN 10 MİLYAR LİRAYI AŞKIN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ULAŞTIRDIK"

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "3,5 milyon çalışan için 10 milyar lirayı aşkın kısa çalışma ödeneğini ulaştırmış durumdayız." diye konuştu.

TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ AÇIKLAMASI

Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili, "Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Çoğu ülkedeki tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde devlet katkısı yok ama biz burada yüzde 1 oranında devlet katkısı koyacağız" şeklinde konuştu.

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"KIDEME HAK KAZANARAK İŞTEN ÇIKIŞI YAPILANLAR YÜZDE 24 SEVİYESİNDE"

Kıdem tazminatı düzenlemesi için yürürlük tarihini 2022 olarak hedeflediklerini belirten Selçuk, "Kıdeme hak kazanarak işten çıkışı yapılanlar yüzde 24 seviyesinde. Yani her 4 kişiden 1'i ancak kıdem tazminatı alıyor." şeklinde konuştu

"HEDEFLERİMİZDEN BİRİ, İŞÇİMİZİN KAZANILMIŞ HAKLARININ GERİ GİTMEMESİ"

Selçuk, Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi konusunda, şunları söyledi:

"Hedeflerimizden biri, işçimizin kazanılmış haklarının geri gitmemesi. Çalıştığımız modellerde bunu sağladık. Kıdem tazminatında 1 senelik çalışmanın karşılığında 30 gün kıdem alma... Yüzde 8,33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz."