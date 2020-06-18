Altın yatırımcısı borsaya kaydı! Altın ne zaman yükselecek? Uzman isim A Para'da açıkladı

A Para yayınına katılan İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Ali Gürbüz, altının piyasasındaki durumu değerlendirdi. Altın yatırımcısının pandemi sonrası normalleşmeyle beraeber borsaya kaydığını ifade eden Gürbüz, artan likiditenin ilerleyen zamanlarda altın piyasasına girebileceğini ifade etti. Bu durumun altın fiyatlarında tekrar bir yükselişe neden olabileceğinin altını çizen Gürbüz, altın yatırımcılarına varlıklarının bir süre daha ellerinde tutmalarını tavsiyesinde bulundu.

"ALTINDA YUKARI YÖNLÜ SEYİR SÜRECEK"

"Altın fiyatlarını yukarı itecek etmenler nedir" sorusuna cevap veren Gürbüz, pandemi süreciyle artan riskle yukarı yönlü hareket sergileyen altının normalleşme süreciyle beraber bir düzeltme hareketi içine girdiğini söyledi. FED'in 2022 yılına kadar faizleri artırmamasının altında sıkışık seyrin nedenlerinden bir tanesi olduğunu belirten uzman isim, önümüzdeki dönemlerde altında yukarı yönlü seyrin süreceğini bildirdi.

ALTINDA TUT TAVSİYESİ

Altının onsunda yükselişin devamı için 1695 doları öne çıkaran Gürbüz, küresel piyasalarda oluşan likidite gölünün yılın ilerleyen dönemlerinde ve 2021 yılında altın tarafına kayacağını savundu. Uzman isim bu nedenlerden dolayı, altın yatırımcılarına varlıklarının bir süre daha ellerinde tutmalarını tavsiyesinde bulundu.

İşte Gürbüz'ün o açıklamaları:

Gürbüz: Likidite altın piyasalarına kayabilir