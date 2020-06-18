Borsa İstanbul güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,43 artışla 111.422,04 puana yükseldi. Açılışta BIST 100 endeksi, 482,08 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 111.422,04 puana çıktı.

Erdem: Türkiye'nin faiz indirimi ihtiyacı var

Bankacılık endeksi yüzde 0,14 ve holding endeksi yüzde 0,22 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,00 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile kimya, petrol, plastik oldu. Dün 110.000-112.000 bandındaki dalgalı seyrini sürdüren BIST 100 endeksi, günü bir önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde 110.939,96 puandan tamamladı.

112.000 DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın ekonomik bülteni ve ABD'de haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın destek, 112.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini söyledi.

BoE'nin yüzde 0,10 olan politika faizinde değişiklik yapması beklenmezken, varlık alım programında artışa gidebileceği tahmin ediliyor.

DOLAR, YENİ GÜNE 6.85 LİRADA BAŞLADI

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomiyi destekleyici adımları ve ülke genelinde yeni destek paketlerinin hazırlandığına ilişkin haberlerle güçlenen dolar, yeni güne 6.85 lirada başladı.



Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), 110 bin 414 ve 111 bin 615 puan arasında hareket ettikten sonra, 110 bin 939 puan ile yatay kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.12 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.45 ekside, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.88 artıdaydı.



Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 460/470 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.



IKON Menkul'ün hazırladığı euro/dolar paritesi analizinde, "EURUSD paritesi hafif aşağı yönlü bir eğilim gösteriyor. Ancak, yine de 1.1235 seviyesi son birkaç gündür destek olarak çalışmaya devam ediyor. 1.1235'in kırılması dolar lehine görünümü güçlendirebilir. Bu durumda 1.1190 seviyesi gündeme gelebilir. Olası tepkilerde ise 1.1275 ara direnç, 1.1310 ise ana direnç olarak izlenebilir" denildi.



Döviz piyasalarındaki işlemlerde;



- dolar en düşük 6.8330 lira ve en yüksek 6.8565 lirayı gördükten sonra, 6.85 – 6.86 lira aralığında,



- euro en düşük 7.6835 lira ve en yüksek 7.7263 lirayı gördükten sonra, 7.71 – 7.72 lira aralığında,



- sterlin en düşük 8.5804 lira ve en yüksek 8.6118 lirayı gördükten sonra 8.60 – 8.61 lira aralığında hareket ediyor.