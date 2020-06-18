Lighthizer: Çin ticaret anlaşmasındaki mal ve hizmet alımı taahhütlerine bağlı

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, Çinli yetkililerin Faz 1 anlaşmasında yer alan daha fazla ABD mal ve hizmeti satın alma taahhütüne bağlılıklarını tekrar tekrar teyit ettiklerini ve yuana kadar 10 milyar dolar tutarında alım yaptıklarını söyledi.

Temsilciler Meclisi Yollar ve Kaynaklar Komitesi'nde konuşan Lighthizer, Faz 1 anlaşmasının yürürlüğe girdiği Şubat ayından bu yana Çin'in ABD'den 1 milyar dolar tutarında pamuk aldığını ifade etti. Lighthizer, yıl sonuna kadar satılması beklenen pamuk hedefi konusunda bilgi vermedi.

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