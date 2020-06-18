Piyasalar bu karara odaklanıyor! Merkez Bankası faizleri indirecek mi?

Merkez Bankası kritik Para Politikası Kurulu toplantısı yaklaşıyor. Önümüzdeki hafta 25 Haziran Perşembe günü gerçekleşecek toplantıda Merkez'in alacağı faiz kararı piyasaların gündeminde sıcaklığını artırmaya başladı. Hal böyleyken uzmanlardan birer ikişer faiz indirim beklentisine dair yorumlar gelmeye başladı.

SEZGİN: MERKEZ'İN FAİZ İNDİRİMİ KONUSUNDA YERİ VAR

Önce İş Portföy Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Sezgin, A Para yayınında düşük faiz ortamına ve Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte alacağı kararlara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Sezgin, Merkez Bankası'nın faiz indirimi için hâlen yerinin olduğunu söyleyerek faiz indirimlerinin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirterek Merkez'in faiz indirimi konusunda yerinin olduğunu ifade etmişti.

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BAYRAKTAR: BİZİM KURUM BEKLENTİMİZ 25 BAZ PUAN İNDİRİM OLACAĞI YÖNÜNDE

Dün ise bir uzman daha Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda yeri olduğunu ifade ederek beklentilerinin indirim yönünde olduğunu açıkladı. A Para yayınına katılan Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Gökşen Bayraktar, Merkez Bankası'nın koronavirüse karşı atacağı olası adımlara dair değerlendirmelerde bulundu.

"Merkez Bankası faize dokunur mu" sorusuna "Bizim kurum beklentimiz 25 baz puan indirim olacağı yönünde" diyerek cevap veren Bayraktar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi konusunda enflasyon dilini kullandığını bildirdi.

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ERDEM: TÜRKİYE'NİN FAİZ İNDİRİMLERİNE İHTİYACI VAR

A Haber'de yayınında güne başlarken döviz, borsa ve altın piyasalarını değerlendiren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem önünüzdeki hafta gerçekleşecek Merkez Bankası toplantısına değinerek, "Faiz indirimi bekliyoruz. Faiz indirimleri devam ediyor. Türkiye'nin faiz indirimlerine ihtiyacı var" dedi. Eskiden Merkez Bankası toplantısından önce faiz indirimi olmasın diye dolar kuru ile ilgili oyunlar olduğunu belirten Erdem, "Ama şimdi tedbirler alınmış vaziyette" dedi.

İKİNCİ DALGA KORKUSU DOLARA YARIYOR

Dolarda ufak bir yükseliş olduğunu belirten Erdem, ikinci dalga korkusunun piyasaları tedirgin ettiğinden dolayı dolara talebin arttığını ifade etti. Erdem, özellikle doların gelişmekte olan ülkelerde değer kazandığını bildirerek, pandemi sürecinde "dolar eşittir para oldu" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kurun çok aşağı inmesinin de iyi bir şey olmadığının altını çizen Erdem, bu durumda ithalatın patlayacağını ve ihracatın zarar göreceğini ifade etti. Buradaki önemli noktanın istikrar olduğunu belirtti.

BORSADA YÜKSELİŞİN DEVAMI İÇİN KRİTİK DEĞER 111 BİN PUAN

Borsa İstanbul'a da değinen uzman isim, 111 bin puanın üzerinde kalındığını sürece yükselişin süreceğini açıkladı. Erdem, bu seviyenin altında 109 binli seviyelerin gündeme gelebileceğini ifade etti.

"DOLAR YÜKSELİRSE ALTINDA YÜKSELİYOR"

Altın yatırımcı için kritik tavsiyelerde bulunan Erdem, "Altın yatırımcısı için hep şunu söylüyorum. Altın yatırımcısı dolara bakacak. Dolar yükseliyorsa altında yükseliyor" dedi.

İşte Erdem'in A Haber'deki o açıklamaları:

Erdem: Türkiye'nin faiz indirimi ihtiyacı var