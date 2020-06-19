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'den ekonomisi için kötü haber

, ekonomisinde ikinci çeyrekte beklenenden daha derin daralma yaşanmasının büyük olasılık olduğunu bildirdi

Giriş Tarihi: 19.6.2020 08:28 Son Güncelleme: 19.6.2020 08:29 ABONE OL
IMF'den ABD ekonomisi için kötü haber

ABD'de koronavirüs nedeniyle kapanmaların, mobiliteyi sınırlayan bazı tedbirlerin geri çekilmiş olmasına rağmen beklenenden uzun sürdüğüne işaret eden IMF, ABD ekonomisinde ikinci çeyrekte beklentilerden daha derin bir daralma yaşanmasının büyük olasılık olduğunu bildirdi.

IMF Dış İlişkiler direktörü Gerry Rice, dün düzenlediği basın toplantısında, işletmelerin bir kısmının kapalı olmaya devam ettikleri dikkate alındığında ABD ekonomisinde toparlanma hızının yavaş olabileceğine işaret etti ancak rakam vermedi. Rice, detaylı rakamların 24 Haziran'da güncellenecek IMF Dünya Ekonomik Görünümü raporunda yer alacağını vurguladı.

IMF, Nisan ayında yayınladığı raporda ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 5,9 daralacağını ve 20201'de yüzde 4,7 büyüyeceğini tahmin etmişti.

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IMF'den ABD ekonomisi için kötü haber
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