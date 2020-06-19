Merkez Bankası beklenti anketi sonuçlarını açıkladı! Yıl sonu dolar kuru beklentisi geriledi...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi sonuçlarını paylaştı. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,38 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,20 iken, bu anket döneminde yüzde 9,03 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,30 ve yüzde 8,38 olarak gerçekleşti.



12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ



2020 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 25,6 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 32,7 ihtimalle yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 17,8 ihtimalle ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 30,9'unun beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 34,5'inin beklentilerinin yüzde 9,00 - 9,99 aralığında, yüzde 14,5'inin beklentilerinin ise yüzde 10,00 - 10,99 aralığında olduğu gözlendi.



24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ



2020 yılı Haziran ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin ihtimal tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 16,8 ihtimalle yüzde 7,00 - 7,99 aralığında, yüzde 43,7 ihtimalle yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 21,1 ihtimalle ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.



Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 50,0'sinin beklentilerinin yüzde 8,00 - 8,99 aralığında, yüzde 18,0'inin beklentilerinin ise yüzde 9,00 - 9,99 aralığında olduğu gözlendi.



FAİZ BEKLENTİLERİ



BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,19 iken, bu anket döneminde yüzde 7,88'e geriledi. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti cari ay sonu beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,28 iken bu anket döneminde yüzde 7,76 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,39 ve yüzde 8,00 olarak gerçekleşti.



Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,92 iken, bu anket döneminde yüzde 10,48'e geriledi. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 11,16 ve yüzde 11,12 olarak gerçekleşti.



DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ



Cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 7,02 TL iken, bu anket döneminde 6,99 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 7,22 TL olarak gerçekleşti.



GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ



GSYH 2020 ve 2021 yılları büyüme beklentileri bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek sırasıyla yüzde -1,3 ve yüzde 4,6 olarak gerçekleşti.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 19/06/2020