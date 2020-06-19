St. Louis Fed Başkanı James Bullard: İş kayıpları depresyon riskini artırır

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, koronavirüs salgınının ilk şamasında ekonominin kahatılmasının "uygun" bir adım olduğunu ancak bu çözümün devam ettirilebilecek bir politika olmadığını söyledi.

"İŞ KAYIPLARI DEPRESYON RİSKİNİ ARTIRIR

Bullard, "Ekonominin kapatılmasının yol açtığı devasa iş kayıpları depresyon riskini artırır" dedi. Sanal bir konferansta konuşan Bullard, ABD'de koronavirüs salgınının yol açtığı ekonomik krizin en kötü döneminin Nisan'da geride kaldığından umutlu olduğunu da ifade etti.

Bullard, "Kesinlikle, tehlikeyi henüz atlatmadığımızı düşünüyorum. Hala yüksek bir risk var. Birçok şeyin olabileceğini aklımızda tutmamız gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini de kullandı.