Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!

Borsa İstanbul, rekor işlem hacmi ile 3.5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Son 1 yılda 350 binden fazla yeni yerli yatırımcı piyasaya girdi. Hisse senedi seçiminin çok önem kazandığı bu dönemde yatırımcı nelere dikkat etmeli? Bu konuda uzmanların yatırımcılara çok önemli tavsiyeleri var: Tüyodan uzak durun, temel analize dikkat edin, sürü psikolojisi ile hareket etmeyin, Hisse senedinizle vedalaşmayı bilin.
İŞTE UZMANLARDAN 10'AR TAVSİYE
GİZMEN NALBANTLI/GEDİK YATIRIM
* Yatırım yapacağınız şirketin bilançosuna bakarak, temettü ödeyen, düzenli kar eden şirketlere uzun vadeli yatırım yapın.
* Sosyal medyada yazılanlara göre alım-satım yapmayın, tüyodan uzak durun.
* Piyasayı iyi analiz edin, rasyonel düşünün, duygusallıktan uzak durun.
* Teknik ve temel analiz öğrenin.
* Bütün paranızı riske atmayın, çeşitlendirilmiş portföy oluşturun.
* Sektörleri ve ülke ekonomisini iyi analiz edin.
* Kısa vadede sürü psikolojisi ile hareket etmeyin.
* Hisse senedini etkileyen faktörleri inceleyin.
* Kaybettiğiniz zamanlarda ara vermeyi bilin.
* Zarar kes noktası koymadan işlem yapmayın.
ENVER ERKAN/TERA YATIRM
· Hisse alımlarınız bir kurala bağlı olmalı, neden aldınız, katalisti nedir?
· Bu dönemde şirketlerin bilanço verilerinin, mevcut durumdan öncesini yansıttığını ve ilk çeyrek için Kovid-19 etkilerinin sınırlı olduğunun farkında olunmalı.
· 2. çeyrek ve sonrasına ilişkin rakamlarda önceki yıllarla karşılaştırma yapılırken "mücbir sebep" etkisi göz önünde bulundurulmalı.
· Şirketin içinde bulunulan süreçte nasıl bir yerde olduğu ve krizden çıkışta nasıl bir noktada olacağı düşünülmeli.
· Mevcut durumdaki sektör varsayımlarından ziyade, uzun dönem için süreklilik az eden şirketler izlenmeli.
· Bilançosunda karlılığı düşen veya süreçten olumsuz etkilenen şirketleri daha geniş mercekte ele almak gerekir.
· Ağırlığı riskli varlıklarda bırakmamak gerekir.
· Yeni haber akışları değerlendirilerek işlerin iyiye gittiği dönemlerde ana borsa hikayesi değerlendirilebilir.
· Petrol veya sanayi emtialarındaki fiyat değişimlerinden nasıl etkileneceği okunabilmeli. Aynı şey döviz kuru hareketleri ve şirketlerin döviz pozisyonları açısından da geçerli.
· Sektörel hikayeye bakılmalı, yerel ve küresel yatırımcının o sektöre bakış açısı değerlendirilmeli.