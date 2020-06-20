Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!

ENVER ERKAN/TERA YATIRM



· Hisse alımlarınız bir kurala bağlı olmalı, neden aldınız, katalisti nedir?

· Bu dönemde şirketlerin bilanço verilerinin, mevcut durumdan öncesini yansıttığını ve ilk çeyrek için Kovid-19 etkilerinin sınırlı olduğunun farkında olunmalı.

· 2. çeyrek ve sonrasına ilişkin rakamlarda önceki yıllarla karşılaştırma yapılırken "mücbir sebep" etkisi göz önünde bulundurulmalı.

· Şirketin içinde bulunulan süreçte nasıl bir yerde olduğu ve krizden çıkışta nasıl bir noktada olacağı düşünülmeli.

· Mevcut durumdaki sektör varsayımlarından ziyade, uzun dönem için süreklilik az eden şirketler izlenmeli.

