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Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!

, rekor işlem hacmi ile 3.5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Son 1 yılda 350 binden fazla yeni yerli yatırımcı piyasaya girdi. senedi seçiminin çok önem kazandığı bu dönemde yatırımcı nelere dikkat etmeli? Bu konuda uzmanların yatırımcılara çok önemli tavsiyeleri var! Hepsi haberin detayında...

OKTAY ÖZDABAKOĞLU OKTAY ÖZDABAKOĞLU
Giriş Tarihi: 20.6.2020 12:19 Son Güncelleme: 20.6.2020 12:34 ABONE OL
Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!

, rekor işlem hacmi ile 3.5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Son 1 yılda 350 binden fazla yeni yerli yatırımcı piyasaya girdi. senedi seçiminin çok önem kazandığı bu dönemde yatırımcı nelere dikkat etmeli? Bu konuda uzmanların yatırımcılara çok önemli tavsiyeleri var: Tüyodan uzak durun, temel analize dikkat edin, sürü psikolojisi ile hareket etmeyin, Hisse senedinizle vedalaşmayı bilin.

Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!

İŞTE UZMANLARDAN 10'AR TAVSİYE

GİZMEN NALBANTLI/GEDİK YATIRIM
* Yatırım yapacağınız şirketin bilançosuna bakarak, temettü ödeyen, düzenli kar eden şirketlere uzun vadeli yatırım yapın.
* Sosyal medyada yazılanlara göre alım-satım yapmayın, tüyodan uzak durun.
* Piyasayı iyi analiz edin, rasyonel düşünün, duygusallıktan uzak durun.
* Teknik ve temel analiz öğrenin.

Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!

* Bütün paranızı riske atmayın, çeşitlendirilmiş portföy oluşturun.
* Sektörleri ve ülke ekonomisini iyi analiz edin.
* Kısa vadede sürü psikolojisi ile hareket etmeyin.
* senedini etkileyen faktörleri inceleyin.
* Kaybettiğiniz zamanlarda ara vermeyi bilin.
* Zarar kes noktası koymadan işlem yapmayın.

Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!

ENVER ERKAN/TERA YATIRM

· alımlarınız bir kurala bağlı olmalı, neden aldınız, katalisti nedir?
· Bu dönemde şirketlerin bilanço verilerinin, mevcut durumdan öncesini yansıttığını ve ilk çeyrek için Kovid-19 etkilerinin sınırlı olduğunun farkında olunmalı.
· 2. çeyrek ve sonrasına ilişkin rakamlarda önceki yıllarla karşılaştırma yapılırken "mücbir sebep" etkisi göz önünde bulundurulmalı.
· Şirketin içinde bulunulan süreçte nasıl bir yerde olduğu ve krizden çıkışta nasıl bir noktada olacağı düşünülmeli.
· Mevcut durumdaki sektör varsayımlarından ziyade, uzun dönem için süreklilik az eden şirketler izlenmeli.

Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!

· Bilançosunda karlılığı düşen veya süreçten olumsuz etkilenen şirketleri daha geniş mercekte ele almak gerekir.
· Ağırlığı riskli varlıklarda bırakmamak gerekir.
· Yeni haber akışları değerlendirilerek işlerin iyiye gittiği dönemlerde ana hikayesi değerlendirilebilir.
· Petrol veya sanayi emtialarındaki fiyat değişimlerinden nasıl etkileneceği okunabilmeli. Aynı şey döviz kuru hareketleri ve şirketlerin döviz pozisyonları açısından da geçerli.
· Sektörel hikayeye bakılmalı, yerel ve küresel yatırımcının o sektöre bakış açısı değerlendirilmeli.

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Borsada yatırım için 10 kritik tavsiye!
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