Borsa İstanbul yeni rekorlara mı hazırlanıyor? Uzman isimden A Para'da kritik yorumlar...

Merkez Bankası'nın faiz kararının öne çıkacağı haftaya Borsa İstanbul %0.97 oranında yükselişle 114.711 puandan başladı.Borsa İstanbul bu açılışla bugün 2020 yılı kayıplarını telafi etmiş oldu.

A Para yayınına katılan Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, son dönemde yükselen trendini güçlendiren Borsa İstanbul'un seyrini değerlendirdi. Atılal borsadaki iyimserliğin korunduğunu söyleyerek, yabancı yatırımcıların yaptığı alımlara dikkat çekti. Atılal, bankacılık sektörüne de artık paranın girdiğini ifade ederek, uzun dönem sonra yabancıların 50 milyon dolarlık bir alım yaptığını açıkladı. Bu durumu son derece olumlu olarak nitelendiren uzman isim, borsadaki yüzde 51 oranındaki yabancı oranının yükselmesi gerektiğinin altını çizdi.

"YENİ REKORLAR GELEBİLİR"

Yabancısız rekor seviyelere geldik diyen Atılal, bu duruma yabancılarında eşlik etmesiyle yeni rekorların mevcut koşullarda önümüzdeki haftalarda görülmesinin muhtemel olduğunu söyledi.

"PANİK YAPMAYA GEREK YOK"

3000-4000 puanlık bir kar realizasyonunun olabileceğini bildiren uzman isim, "Burada bir panik yapmaya gerek yok" dedi. "Hisse senelerinin yıl başından bu yana prim seviyelerine bakın" diyen Atılal, "Çünkü geçtiğimiz hafta 130 tane hisse senedi negatif getiri sağladı. Burada kar realizasyonu gördük" dedi.

"HAVACILIK SEKTÖRÜNDE YÜKSELİŞ OLABİLİR"

Borsa İstanbul bankacılık sektöründe yükselişin başladığını belirten uzman isim, Önümüzdeki haftalarda havacılık sektöründe uçuşların artmasıyla bir hareket olabileceğinin altını çizdi.

İşte Atılal'ın A Para'daki yatırımcılar için kritik o açıklamaları:

Borsadaki iyimserlik devam edecek mi?