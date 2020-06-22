Borsa İstanbul yeni zirvesini görecek mi? Borsada hangi hisseler yükselecek? A Para'da kritik borsa yorumu geldi

Geçen hafta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler, beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve merkez bankalarının genişlemeci adımları ile dalgalı bir seyir izleyen küresel piyasalar, haftalık bazda yükseliş kaydetti.

Yeni haftada küresel piyasalarda karışık bir görünüm hakimken, Borsa İstanbul bankacılık hisselerindeki alımların öncülüğünde küresel piyasalardan pozitif ayrışarak 115 bin puanın üzerini gördü. A Para'da yayına katılan Ahlatcı Yatırım Hazine Müdürü Arda Coşar Borsa İstanbul'un seyri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Coşar, borsa yatırımcısı için kritik yorumlarda bulundu.

"DÜŞÜŞLER ALIM FIRSATI"

Borsa İstanbul'un küresel piyasalardan pozitif ayrışarak bankacılık sektörü öncülüğünde yükseliş kaydettiğini ifade eden Coşar, bunun da bir süre daha devam etmesini beklediğini ifade etti. İkinci dalga gelmemesi durumunda borsada aşağı yönlü senaryoların kısıtlı kalacağını bildiren uzman isim özellikle 110-112 bin puanlı seviyelerin alım yerleri olabileceğinin altını çizdi. Coşar, Borsa İstanbul'da temkinli olmak kaydıyla düşüşleri alım fırsatı olarak kullanmanın mümkün olduğunu açıkladı.

"BANKACILIK HİSSELERİ YÜKSELİŞ POTANSİYELİ TAŞIYOR"

Bankacılık sektörünün borsada reel sektörden uzun bir süre geri kaldığını vurgulayan Coşar, "Bankacılık sektörü ve Borsa İstanbul'un genel dengesine bakarsak, bankacılık sektöründe bir yer olduğunu bir potansiyel olduğunu düşünüyorum" dedi.

Uzman isim ikinci dalga gelmemesi durumunda Borsa İstanbul'un 125 binli seviyeleri görmesinin mümkün olduğunu belirterek, bu duruma bankacılık hisselerinin eşlik edebileceğini ifade etti. Coşar, şuana kadar yükselen reel sektör hisselerinin ise bir müddet dinlenmesinin muhtemel olduğunu savundu.

İşte Coşar'ın A Para'daki o açıklamaları:

Coşar: Bankacılık hisseleri yükseliş potansiyeli taşıyor