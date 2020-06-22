JPMorgan yatırımcıları yılın ikinci yarısı konusunda uyardı

JPMorgan Chase, likidite bolluğunun spesifik zayıflıkları sonsuza kadar gizleyemeyeceğine işaret ederek yatırımcıların yılın ikinci yarısında daha seçici olmaları gerektiğini bildirdi.

Nisan ve Mayıs aylarında rastgele, ayrım yapmaksızın portföy oluşturmaların büyük ölçüde iyi çalıştığını belirten JP Morgan stratejisti John Normand, ancak parasal genişlemenin yavaşlaması ile birlikte, spesifik faktörlere bakarak ülke, sektör ve şirket seçimlerinin ön plana çıkacağını savundu. Normand, "2020'nin ikinci yarısı farklılaştırma getirecek" diye konuştu.