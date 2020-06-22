Haberler Haberler Haberleri JPMorgan yatırımcıları yılın ikinci yarısı konusunda uyardı

yatırımcıları yılın ikinci yarısı konusunda uyardı

Chase, likidite bolluğunun spesifik zayıflıkları sonsuza kadar gizleyemeyeceğine işaret ederek yatırımcıların yılın ikinci  yarısında daha seçici olmaları gerektiğini bildirdi.

Giriş Tarihi: 22.6.2020 11:01 Son Güncelleme: 22.6.2020 11:07 ABONE OL
JPMorgan yatırımcıları yılın ikinci yarısı konusunda uyardı

JPMorgan Chase, likidite bolluğunun spesifik zayıflıkları sonsuza kadar gizleyemeyeceğine işaret ederek yatırımcıların yılın ikinci yarısında daha seçici olmaları gerektiğini bildirdi.

Nisan ve Mayıs aylarında rastgele, ayrım yapmaksızın portföy oluşturmaların büyük ölçüde iyi çalıştığını belirten JP Morgan stratejisti John Normand, ancak parasal genişlemenin yavaşlaması ile birlikte, spesifik faktörlere bakarak ülke, sektör ve şirket seçimlerinin ön plana çıkacağını savundu. Normand, "2020'nin ikinci yarısı farklılaştırma getirecek" diye konuştu.

Günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 22/06/2020

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
JPMorgan yatırımcıları yılın ikinci yarısı konusunda uyardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA