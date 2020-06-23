A Para'da uzman isimden dikkat çeken açıklama: Borsa İstanbul'da 'Golden Cross' oluştu

Mart ayının son haftasında başlayan yükseliş trendini küresel piyasalardan güçlü pozitif ayrışarak güçlendiren Borsa İstanbul'da yükseliş Haziran ayında da sürüyor. Borsa İstanbul'da son dönemde yatırımcı sayısı hızla artarken, yabancı-yerli dengesi de dengeye oturdu. Yatırımcılar Borsa İstanbul'daki yükselişin devamı konusunda araştırmalarını sıkılaştırırken A Para'da yayına katılan İnfo Yatırım Araştırma Müdürü İsmail Güner, yatırımcılar için önemli açıklamalar yaptı.

İşte Güner'in A Para'daki o açıklamaları:

Borsada 'Golden Cross' oluştu

"BORSA İSTANBUL 'V' ŞEKLİNDE DÖNÜŞ YAPTI"

Borsa İstanbul'da 85 binli seviyelerden 115 binli seviyelere kadar çok ciddi bir yükseliş yaşandığını ifade eden uzman isim, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına dikkat çekti. Güner Bakan Albayrak'ın vurgu yaptığı "V" şeklindeki toparlanmanın Borsa İstanbul'da da uyuştuğunu bildirdi. Borsada 84 binden başlayan yükselişin 116 bine çıkışını birebir "V" dönüşü olarak nitelendiren Güner, hisse senetlerinde de benzer primlerin göründüğünü açıkladı.

"ENDEKSTE 'GOLDEN CROSS' OLUŞTU"

Borsa İstanbul'da 18 Haziran'da 50 günlük ve 200 günlük ağırlıklı ortalamanın kesiştiği noktada "Golden Cross" formasyonunun oluştuğunu savunan uzman isim, bu durumu "uzun vadeli bir yükselişin ilk ayağı" olarak nitelendirdi.

"ZİRVE SEVİYELERİ GÜNDEME GELEBİLİR"

"Genelde bu kesişme yaşandıktan sonra orta ve uzun vadede bir yükselişin başında olma ihtimalimiz artırıyor" diyen Güner, Borsa İstanbul'da 111-112 bin seviyelerinin çok kuvvetli bir destek olduğunu ifade etti. Uzman isim, bu seviyelerin üzerinde kalındığı taktirde pandemiyle ilgili kötü bir gelişme yaşanmadığı durumunda önceki zirve seviyelerinin gündeme gelebileceğinin altını çizdi.

"HIZLI YÜKSELİŞLER SONRASI DÜZELTME YAŞANABİLİR"

Borsada hızlı yükselişler sonrası bir düzeltme hareketi yaşanabileceğini belirten Güner, "Dünyadan gelecek haberler, ABD kaynaklı haberler ve yurt içindeki pandemi ile yaşanabilecek haberler kısa vadeli düzeltme hareketini şekillendirecektir" dedi. Uzman isim kısa vadede 117-118 bin seviyeni aşırı alım seviyesi olarak tanımlayarak, 112 binli seviyelerin önemli destek seviyeleri olduğunu bildirdi.

BANKACILIK HİSSELERİNE YABANCI İLGİSİ ARTABİLİR

Özellikle bankacılık sektörü hisselerine dikkat çeken Güner, bu hisselerde hala bir atak yaşanmadığını ifade ederek, Türkiye ekonomine yönelik beklentiler artıkça banka hisselerine yönelik yabancı ilgisinin artabileceğini savundu.